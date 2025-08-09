Dia dos Pais: Setores devem faturar R$1 bi a mais que em 2024

Segundo a FecomercioSP, essa melhora se deve ao mercado de trabalho mais aquecido, à inflação mais controlada e ao aumento da massa de rendimento, ainda que em ritmo lento

A expectativa para as vendas do Dia dos Pais deste ano é positiva, com uma previsão de faturamento R$ 1 bilhão a mais para o segmente de varejo, um aumento de um aumento de 3,5% em relação a 2024. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), essa melhora se deve ao mercado de trabalho mais aquecido, à inflação mais controlada e ao aumento da massa de rendimento, ainda que em ritmo lento. Apesar do cenário otimista, a entidade alerta para o encarecimento de alguns produtos, como videogames, vestuário e instrumentos musicais, e recomenda que os consumidores pesquisem preços e formas de pagamento, devido aos juros altos do cartão de crédito.