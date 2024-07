‘Digo todos os dias para o Haddad que as coisas vão dar certo’, diz Lula sobre economia do país

Declaração ocorre após governo anunciar um bloqueio de R$ 11,2 bilhões e contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento deste ano, visando o cumprimento do arcabouço fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou confiança no desempenho econômico do Brasil ao tranquilizar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em declarações durante um evento do BNDES em São José dos Campos. Lula enfatizou a mensagem de que “as coisas vão dar certo” e reforçou a importância da parceria entre governo e setor privado para o desenvolvimento do país. “Digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia: ‘Não se preocupe que as coisas vão dar certo'”, contou o presidente. O governo anunciou um bloqueio de R$ 11,2 bilhões e contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento deste ano, visando o cumprimento do arcabouço fiscal. Essas medidas foram divulgadas no relatório bimestral de receitas e despesas, que será publicado na próxima segunda-feira (22). O objetivo é garantir a estabilidade econômica e o equilíbrio das contas públicas.

Durante o evento, Lula destacou o financiamento de R$ 10,75 bilhões do BNDES à CCR para obras na Via Dutra e na Rio-Santos como um modelo para o futuro do financiamento de obras no país. O presidente ressaltou a importância de buscar alternativas que reduzam a dependência de recursos públicos para investimentos em infraestrutura. Em relação à ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no anúncio de obras no Estado, Lula fez críticas e ressaltou a importância da colaboração entre diferentes esferas de governo. O presidente destacou a necessidade de superar divergências políticas em prol do bem-estar da população e do desenvolvimento do país. “Ele é convidado em todas as vezes que eu venho a São Paulo. Espero que ele comece a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, mas quando terminam as eleições, nós temos que governar juntos.”

O líder petista parabenizou o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), pela presença no evento e ressaltou a importância da civilidade e do diálogo entre diferentes lideranças políticas. O presidente enfatizou a importância de promover a união e a cooperação entre os diversos atores políticos para o progresso e o desenvolvimento do Brasil. O evento contou com a presença de várias autoridades, incluindo o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), e os ministros Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Márcio Macêdo (Secretaria da Presidência) e Laércio Portela (Secretário de Comunicação).

