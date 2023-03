Dinheiro ‘esquecido’: Saiba como consultar e solicitar saque em instituições financeiras

Solicitação de resgate será aberta na terça-feira, 7, por meio de sistema do Banco Central; segundo órgão, há mais de R$ 6 bilhões esquecidos em diversas contas

Itaci Batista/Estadão Conteúdo



Na terça-feira, 7, o Banco Central irá disponibilizar a solicitação de saque de dinheiro esquecido em instituições financeiras. O órgão reabriu a consulta do Sistema Valores a Receber (SVR) e informou que há mais R$ 3,1 bilhões esquecidos em contas bancárias de 28,3 milhões de beneficiários. Além disso, R$ 2,1 bilhões estão disponíveis para saque em administradoras de consórcios e cerca de R$ 750 milhões em outras instituições. O sistema também registrou quantias esquecidas em contas de pagamento, corretoras de títulos e valores mobiliários. O Banco Central também informou que R$ 29,2 milhões de pessoas possuem até R$ 10 a receber e mais de 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100 e R$ 1.000 esquecidos. Entre as novidades para a solicitação do dinheiro esquecido, está uma sala virtual de espera para solicitar o saque. Dessa forma, não haverá necessidade de agendamento. Pessoas que possuem contas conjuntas poderão consultar a movimentação de dinheiro esquecido, com dados sobre o valor, data e CPF de quem fez a retirada do dinheiro. No caso de pessoas falecidas, será possível que herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais consultem valores a receber em nome da pessoa falecida e checar instruções para o resgaste. É possível realizar a consulta de valores a receber pelo site da instituição, utilizando o número de CPF e a data de nascimento do titular da conta ou o CNPJ e data de abertura da empresa. Caso haja dinheiro esquecido em nome da pessoa, o site abrirá um acesso para o Sistema de Valores a Receber. Basta clicar em ‘acessar o SVR’ e realizar login na conta gov.br. No caso de herdeiros, será necessário entrar na seção “Valores para Pessoas Falecidas”, ler e aceitar o Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros. A plataforma irá disponibilizar apenas a consulta e o resgate do dinheiro deverá ser averiguado diretamente com as instituições financeiras. O prazo de restituição dos valores esquecidos é de até 12 dias úteis, em caso de pagamento por chave PIX. Para as demais solicitações, com as instituições financeiras correspondentes, não há prazo definido.