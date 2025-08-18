Diretor do BC diz que não há nenhum comportamento anômalo no mercado de câmbio ao longo de 2025

Segundo Diogo Guillen, desempenho do real em relação ao dólar está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade – operações que visam ganhos pelo diferencial de juros – adicionando volatilidade

Raphael Ribeiro/BCB Diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen



O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira (18), que o mercado de câmbio não mostrou desde o início do ano um comportamento “anômalo”. O desempenho do real em relação ao dólar, avaliou, está relacionado mais a fatores externos, com o carry trade – operações que visam ganhos pelo diferencial de juros – adicionando volatilidade. “Nesse ponto, eu acho que não há nada anômalo no mercado de câmbio ao longo desse ano”, comentou Guillen ao participar de evento da Warren Investimentos. O diretor do BC ressaltou que o mandato da autarquia visa a meta de inflação, e não de carry trade. Conforme Guillen, o BC não nota uma disfuncionalidade no mercado de câmbio que justifique uma intervenção.

*Com informações do Estadão Conteúdo