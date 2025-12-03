Dívida externa do Brasil tem leve recuo em 2024 e ficou em US$ 605,4 bi, diz Banco Mundial

Relatório Internacional da Dívida mostra que o débito de curto prazo subiu para US$ 84,282 bilhões, enquanto o devido de longo prazo retraiu para US$ 82,789 bilhões

Imagem: Montagem Canva Pro Relatório do Banco Mundial revela que o volume da dívida corresponde a 29% da renda nacional bruta e a 142% das exportações



O Relatório Internacional da Dívida deste ano do Banco Mundial indica que a posição externa do Brasil se manteve relativamente estável em 2024, mesmo diante de mudanças no comportamento do endividamento privado. O documento mostra que o estoque total da dívida externa do país alcançou US$ 605,464 bilhões, levemente abaixo do valor de 2023 (US$ 607,387 bilhões).

Segundo o documento, esse volume corresponde a 29% da renda nacional bruta e a 142% das exportações, evidenciando uma relação de endividamento estável em comparação a outras economias emergentes.

O Banco Mundial destaca que o serviço da dívida consumiu 27% das exportações e 5% da renda nacional, enquanto os fluxos financeiros líquidos somaram US$ 46,071 bilhões no ano de 2024. Desse total, a maior parte refletiu o apetite de investidores por ativos brasileiros, com US$ 43,129 bilhões em entradas líquidas para posições acionárias. Já os ingressos líquidos voltados para dívida foram modestos, de apenas US$ 2,943 bilhões.

A dívida pública e com garantia soberana atingiu US$ 194,369 bilhões. Entre os credores, os organismos multilaterais responderam por US$ 36,531 bilhões, incluindo US$ 15,131 bilhões de exposições ao próprio Banco Mundial.

Os credores privados, porém, seguem predominantes na estrutura, com US$ 150,454 bilhões em títulos e empréstimos. A dívida privada sem garantia estatal continuou elevada, fechando 2024 em US$ 309,245 bilhões, reforçando o peso do setor corporativo nas contas externas.

O relatório aponta ainda que a dívida de curto prazo subiu para US$ 84,282 bilhões. Já os desembolsos de longo prazo registraram forte retração: de US$ 208,596 bilhões em 2023 para US$ 82,789 bilhões em 2024, reflexo da queda nos recursos captados pelo setor privado, que recuaram para US$ 44,172 bilhões.

Para o Banco Mundial, a combinação de menores desembolsos e estabilidade no estoque sugere um movimento de ajuste e seletividade no financiamento externo do país.

