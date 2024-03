Dividendos em dólar? Essas ‘vacas leiteiras gringas’ distribuem proventos crescentes já 25 anos; confira a lista

Estratégia de investimento com foco em dividendos é recomendada pelo próprio Warren Buffett; veja como seguir os passos do investidor

jcomp/Freepik Se você está decidido a construir a própria bola de neve, não pode deixar de investir uma parte do seu patrimônio no mercado americano



O que você acha de investir com foco em dividendos? Se essa é a sua estratégia escolhida para multiplicar seu patrimônio, você precisa conhecer as “dividend aristocrats” — ou aristocratas dos dividendos – empresas americanas conhecidas por distribuírem dividendos crescentes desde 1999. Ou seja, não só essas empresas têm consistência no pagamento de dividendos, como o lucro distribuído aos acionistas é cada vez maior. Essa é uma das estratégias preferidas de Warren Buffett, amplamente considerado um dos maiores investidores de todos os tempos.

Espera-se que o Mago de Omaha receba cerca de US$ 6 bilhões em dividendos só em 2024. Não à toa, uma das ações desse ranking é uma das empresas favoritas de Buffett — e uma das maiores responsáveis por sua fortuna. Trata-se de uma ação que vem pagando dividendos crescentes há nada menos do que 61 anos.

Conheça as ‘dividend aristocrats’

Leia mais: saiba quais são as 10 melhores ações americanas para comprar agora, segundo a Empiricus Research.

De todas as ações dessa lista, Warren Buffett tem uma relação especial com a Coca-Cola (COCA34).Em 2024. o empresário fará aniversário de 36 anos como investidor da companhia. Desses, são trinta anos consecutivos recebendo dividendos crescentes da empresa. Em 2023, a empresa distribuiu cerca de US$ 8 bilhões em dividendos, dos quais US$ 736 milhões foram para a Berkshire Hathaway, empresa de Buffett.

O primeiro aporte da Berkshire Hathaway na empresa foi de US$ 1,3 bilhão, em 1988. Se tudo continuar assim, em breve os dividendos anuais poderão ser equivalentes ao aporte inicial de Buffett na empresa. “Quando você encontrar um negócio verdadeiramente maravilhoso, fique com ele. A paciência compensa, e um negócio maravilhoso pode equilibrar as muitas decisões medíocres que são inevitáveis”, disse Buffett em sua carta anual aos investidores deste ano.

Você pode investir como Warren Buffett e construir sua ‘bola de neve’

O caso da Coca-Cola deixa claro por que a biografia mais consagrada de Warren Buffett leva o título de “A Bola de Neve”.

O bilionário está se encaminhando para receber anualmente o que ele investiu apenas uma vez, trinta anos atrás. E a parte boa é que todo investidor é capaz de fazer algo semelhante.Claro, se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo é para poucos. Mas você com certeza é capaz de construir sua própria bola de neve, para dar mais conforto e segurança para sua família no futuro.

Não importa se você não tem sequer um centavo investido agora. Vale lembrar que 99% do patrimônio de Buffett veio depois que o investidor completou 50 anos. “O principal fator pra ganhar dinheiro é o tempo. Você não precisa ser genial, só precisa ser paciente.” — Warren Buffett E se você está decidido a construir a própria bola de neve, você não pode deixar de investir uma parte do seu patrimônio no mercado americano. Afinal, é lá que estão as maiores e mais sólidas empresas do mundo.

Hoje em dia é possível comprar tudo na própria Bolsa brasileira, através dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts). E pra te ajudar a começar — ou a melhorar — seus investimentos em BDRs, o analista Enzo Pacheco, da Empiricus Research, está liberando sua carteira com as 10 melhores ações americanas para comprar agora. Uma delas, inclusive, faz parte do ranking de “aristocratas dos dividendos”, distribuindo lucros crescentes há mais de quatro décadas.

Apesar das empresas da tabela serem consagradas quando o assunto é distribuição dos lucros, muitas delas podem não estar em um bom momento de entrada. Por isso, o mais recomendado é dar uma olhada gratuita nas ações recomendadas pelo analista. “A intenção é ter uma carteira diversificada, dentre os mais diversos setores da economia – aliando nomes defensivos com outros mais cíclicos”, explica o analista. Pra receber seu presente, é só clicar no link abaixo e fazer seu cadastro gratuito.

QUERO PODER CONSTRUIR MINHA BOLA DE NEVE COM AÇÕES AMERICANAS