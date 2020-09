Dólar tem 4ª alta seguida e Ibovespa cai ao menor patamar desde junho

Principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em 95.734,82 pontos nesta quarta-feira, 23; moeda americana é cotada a R$ 5,588

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar em alta



O dólar comercial teve o 4º dia seguido de alta nesta quarta-feira, 23, sendo cotado a R$ 5,588 na venda, com alta de 2,18%. Já o Ibovespa, índice principal da Bolsa de Valores do Brasil, voltou aos índices de junho em mais uma sessão volátil no mercado financeiro. No final do pregão, a queda foi de 1,6% – ficando em 95.734,82 pontos. O dólar futuro para o mês de outubro é cotado a R$ 5,59. A moeda americana, no entanto, ajudou a valorizar a Vale, que subiu 2,7% nesta quarta. Nesta terça, o dólar havia subido 1,26%, vendido a R$ 5,468.

Para analista de ações da Spiti, Cristiane Fensterseifer, “isso não foi suficiente para eliminar a queda do índice com o aumento dos riscos no exterior, com o crescimento de novos casos da Covid-19 na Europa e as eleições nos Estados Unidos”. No Brasil, segundo a analista, o déficit fiscal e a prévia da inflação chegaram acima do que era esperado pelos economistas. A falta de celeridade na condução das reformas também é apontada como uma dificuldade pelo mercado. O dólar turismo chega a ser vendido R$ 5,83 em casas de câmbio.