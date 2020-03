Dólar amanhece em alta e é negociado a R$ 4,97

Reprodução A última semana encerrou com a moeda americana em alta de 0,51% -- com negociações a R$ 4,81



O dólar volta mais uma vez a se aproximar dos R$ 5 após corte surpresa na taxa de juros dos EUA pelo Federal Reserve. A medida também fez a Bolsa de Valores amanhecer acionando circuit breaker às 10h30.

Outra decisão que influencia na variação da moeda americana nesta manhã é o aumento de países fechando as fronteiras na tentativa de frear a pandemia de coronavírus.

Às 10h31, o dólar subia 3,31% e era negociado a R$ 4,972. O pico aconteceu às 10h20, quando os índices marcaram R$ 4,9796.

A última semana encerrou com a moeda americana em alta de 0,51% — com negociações a R$ 4,81, a maior cotação de fechamento nominal. Nesta modalidade, a inflação não é considerada. A alta acumulada do ano já é de 20,02%.