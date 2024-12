Dólar apresenta leve queda após leilão de US$ 3 bilhões

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atribuiu essa movimentação negativa ao aumento nos pagamentos de dividendos e ao comportamento de investidores individuais

Raphael Ribeiro/BCB Para mitigar os impactos no câmbio, o Banco Central realizou sete leilões à vista, injetando US$ 16,760 bilhões no mercado



Na manhã desta quinta-feira (26), o dólar à vista apresenta uma leve queda, com o mercado atento a um leilão que pode envolveu a venda de até US$ 3 bilhões. A liquidez é reduzida após o feriado de Natal, e na última segunda-feira (23), a moeda americana fechou a R$ 6,1851, marcando o segundo maior valor nominal da história. Às 9h06, o dólar à vista registrava uma queda de 0,15%, cotado a R$ 6,1756. O contrato futuro para janeiro também apresentava desvalorização de 0,42%, sendo negociado a R$ 6,180. A moeda dos Estados Unidos mostra um comportamento de baixa em relação a outras divisas principais, enquanto os sinais são mistos em relação a moedas de mercados emergentes, influenciados por uma liquidez reduzida e promessas do governo chinês de aumentar o apoio fiscal e econômico em 2025.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os dias 2 e 19 de dezembro, o Brasil enfrentou uma saída de dólares que totalizou US$ 14,699 bilhões, o maior volume para esse período desde 2008. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atribuiu essa movimentação negativa ao aumento nos pagamentos de dividendos e ao comportamento de investidores individuais. Para mitigar os impactos no câmbio, o Banco Central realizou sete leilões à vista, injetando US$ 16,760 bilhões no mercado. O Banco Central também alertou que a transferência da alta do dólar para os preços ao consumidor está se intensificando, impulsionada pelo crescimento acelerado da economia brasileira e pelas incertezas fiscais e inflacionárias. A reação adversa no Congresso à suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas pode trazer riscos à votação do Orçamento de 2025.

Além disso, o Banco Central programou para esta quinta-feira a rolagem habitual de swap cambial. No cenário econômico local, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou um aumento de 1,0 ponto de novembro para dezembro, encerrando o ano com uma pontuação de 99,6.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias