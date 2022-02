Dólar avança com invasão da Rússia à Ucrânia; Bolsa recua aos 110 mil pontos

Mercados em todo o mundo são abalados pelo retorno dos conflitos no território europeu

Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam no campo negativo nesta quinta-feira, 24, seguindo o pessimismo global após o avanço das tropas russas sobre a Ucrânia. No cenário doméstico, investidores analisam o recuo do desemprego para 13,2% em 2021. Por volta das 12h25, o dólar registrava forte alta de 2,57%, cotado a R$ 5,133. O câmbio chegou a bater a máxima de R$ 5,148, enquanto a mínima não passou de R$ 5,036. O movimento interrompe a sequência de quedas da moeda norte-americana ante o real nos últimos quatro dias. Na véspera, o dólar encerrou com recuo de 0,95%, a R$ 5,004 — a menor cotação desde o fim de junho. Seguindo o clima negativo em todo o mundo, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, operava com retração de 0,72%, aos 110.085 pontos. O pregão encerrou nesta quarta-feira, 23, com queda de 0,94%, aos 111.827 pontos.

Tropas da Rússia avançaram no território ucraniano após ocuparem duas províncias rebeldes na região Leste do país. Foram registradas explosões na capital Kiev e em outras seis cidades. Um assessor do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que mais de 40 soldados ucranianos morreram nas primeiras horas da invasão russa. Segundo Kiev, 50 ocupantes russos foram mortos, além de seis aviões e dois helicópteros inimigos terem sido abatidos. A informação foi publicada pelas Forças Armadas da Ucrânia nas redes sociais. Enquanto isso, os militares da Rússia afirmam terem destruído os sistemas de defesa antiaérea ucraniano e que colocaram “fora de serviço” bases do país onde Moscou iniciou a operação militar.

A invasão da Ucrânia por tropas russas na madrugada desta quinta-feira, 24, derrubou os mercados em todo o mundo e fez a Bolsa de Moscou despencar 40%. Após suspensão dos negócios, o Moex — referência no mercado de ações da Rússia —, registrava queda de 37% às 11h30 (horário de Brasília). Na Alemanha — a maior economia da União Europeia —, o índice DAX afundava mais de 5%. O temor dos impactos na distribuição de petróleo em todo o mundo fez o barril tipo brent subir mais de 8%, cotado a US$ 104. É a maior cotação da commodity desde 2014.

No cenário doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou nesta manhã que a taxa de desemprego recuou de 13,8% em 2020 para 13,2% em 2021. Os dados são do resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). “Todas as regiões mostraram expansão no contingente de trabalhadores, o que contribui para a redução da taxa de desocupação em 2021, mas apenas a Sul se encontra com esse indicador abaixo do de 2019, ano anterior ao da pandemia”, afirmou Adriana Beringuy, analista da Pesquisa.