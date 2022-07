Dólar cai 1,84% e fecha cotado a R$ 5,25 com decisão sobre juros nos EUA; Ibovespa sobe

Bolsa brasileira foi puxada para cima por pares do exterior, que beneficiaram ativos de risco

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar tem demonstrado volatilidaade nas últimas semanas



O dólar caiu 1,84% frente ao real nesta quarta, 27, e fechou o dia cotado a R$ 5,25, o terceiro seguido de queda. O dia foi marcado pela elevação de juros nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano. Após a definição, o presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), Jerome Powell, deixou em aberto a possibilidade de continuar as altas de juros em ritmo menor, o que dependeria de dados da economia do país. As falas de Powell incentivaram os investidores a deixarem a segurança da moeda norte-americana e buscarem ativos de risco, como as moedas de países emergentes.

Pela mesma razão, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, avançou 1,67%, aos 101.437 pontos, o maior valor desde 15 de junho. Outro fator que ajudou foram os balanços positivos de empresas divulgados, em uma temporada de relatórios financeiros melhores do que o esperado anteriormente pelo mercado. A subida no valor das commodities nos mercados internacionais também foi importante, levando à alta nos valores das ações de empresas como Petrobras e Vale. No exterior, S&P 500 ganhou 2,62%, Dow Jones avançou 1,37% e Nasdaq disparou 4,06%, aos 12.032 pontos.