Dólar chega a R$ 5,05 e atinge maior valor desde outubro do ano passado

Valor foi impulsionado por dados positivos da indústria dos EUA e postura cautelosa do presidente do Federal Reserve

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (1°), quando atingiu o maior valor desde outubro do ano passado. A valorização da moeda norte-americana no mercado doméstico de câmbio foi impulsionada por dados positivos da indústria dos Estados Unidos e pela postura cautelosa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Após encerrar o primeiro trimestre com ganhos significativos, o dólar ultrapassou a marca de R$ 5,05 durante o dia, refletindo a tendência de alta no exterior. Com máxima de R$ 5,0705, a moeda encerrou o dia cotada a R$ 5,0591, registrando um aumento de 0,87%. Já o real teve o pior desempenho entre as moedas latino-americanas, ficando atrás apenas da coroa norueguesa e do florim húngaro. A valorização do dólar em relação ao real foi influenciada por números positivos da atividade econômica nos EUA e pela resistência da inflação no país.

O PMI industrial dos Estados Unidos, divulgado pelo Instituto para Gestão da Oferta, apresentou um aumento significativo em março, indicando expansão da atividade pela primeira vez desde setembro de 2022. A expectativa agora se volta para os dados do mercado de trabalho nos EUA, com destaque para o relatório de emprego de março, que será divulgado na sexta-feira (5).

