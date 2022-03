Dólar e Bolsa fecham em queda com novas sanções do Ocidente ao petróleo da Rússia

Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia apertaram restrições para sufocar a economia de Moscou

Yasuyoshi CHIBA / AFP Dólar fecha em alta após sanções do Ocidente à Rússia



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam esta terça-feira, 8, em queda com os anúncios do Ocidente da interrupção da compra de petróleo e gás natural produzidos na Rússia. O dólar encerrou com recuo de 0,5%, cotado a R$ 5,053. O câmbio chegou a bater a máxima de R$ 5,101, enquanto a mínima não passou de R$ 5,045. A divisa fechou a véspera estável, com leve alta de 0,03%, cotado a R$ 5,080. Em meio ao clima misto dos principais mercados globais, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou com recuo de 0,35%, aos 111.203 pontos. O pregão desta segunda-feira, 7, registrou forte queda de 2,5%, aos 111.593 pontos. O barril do tipo Brent chegou a bater a máxima de US$ 133 durante a manhã, mas perdeu força e passou para a casa de US$ 128, com alta de 4%.

Os Estados Unidos anunciaram embargo imediato às commodities energéticas do Kremlin, enquanto o Reino Unido informou que pretende zerar a compra de petróleo até o fim do ano. Em paralelo, a União Europeia afirmou que vai reduzir em dois terços a compra de gás natural de Moscou ainda em 2022. Todas as medidas seguem o aperto das sanções econômicas impostas aos russos pela invasão da Ucrânia, há duas semanas. Em resposta, Vladimir Putin assinou um decreto que proíbe ou restringe a importação e exportação de produtos e/ou matérias-primas. A medida é uma forma de tentar garantir a segurança econômica de seu país e deve vigorar até o fim de 2022.