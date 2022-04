Dólar opera com alta de 2,45% e chega a R$ 4,92

Alta é reflexo da preocupação com as restrições impostas pela China para combater o coronavírus; Bolsa opera em queda

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Na última sexta, moeda norte-americana registrou maior alta desde março de 2020



O dólar iniciou a semana operando em alta, reflexo da preocupação dos impactos das restrições para combater o coronavírus e das apostas de alta nos juros dos Estados Unidos. No fim da manhã desta segunda-feira, 25, a moeda norte-americana operava com uma alta de 2,45%, sendo cotada a R$ 4,92. Na sexta-feira, 22, o dólar fechou o dia em R$ 4,80, com alta de 4,04%. Este foi o maior avanço diário desde março de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Com o resultado parcial, a moeda acumula alta de 0,99% em abril. Já no ano, existe uma queda de 13,79% frente ao real. Por sua vez, o Ibovespa opera em queda pelo sexto pregão consecutivo, sendo acompanhado pelo viés de baixa dos mercados globais. No fim da manhã, a Bolsa apresentava recuo de 1,58%, com 109.320 pontos. Na sexta, a bolsa fechou o dia em queda de 2,86%, aos 11.078 pontos.