Dólar fecha a R$ 4,28 e chega ao maior valor nominal da história

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar atingiu o valor nominal mais alto da história nesta sexta-feira (31)



O dólar atingiu o maior valor nominal da história nesta sexta-feira (31) e fechou o dia cotado a R$ 4,2850. O resultado ainda representa uma alta de 0,65% em relação a esta quinta-feira (30).

A alta do dólar foi causada, em grande parte, pelo temor do coronavírus. Investidores em todo o mundo ficaram preocupados com o efeito da epidemia na economia da China, a segunda maior do mundo.

Nesta quinta-feira, a crise do coronavírus foi classificada como emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pelo menos 21 países já registraram casos da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora 12 casos suspeitos.

Com a situação, o dólar teve alta semanal de 2,42%. Em janeiro, a moeda subiu 6,86%. O resultado desta sexta superou o recorde anterior, batido em 27 de novembro do ano passado, quando a divisa americana foi cotada a R$ 4,2584.