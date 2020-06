Dólar recua com otimismo global e chega a R$ 5,06

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO O dólar recuou nesta quarta-feira (3)



O dólar segue em baixa nesta quarta-feira (3), após um viés de alta na abertura, enquanto o Ibovespa futuro sobe mais de 1%. A moeda dos Estados Unidos chegou a ser negociada a R$ 5,060 pela manhã.

Os ativos locais voltam a se colar ao apetite por risco em âmbito global, em meio à reabertura da economia, após a quarentena do Covid-19. Pesam ainda o sentimento de que o Banco Central deve bancar liquidez no mercado de câmbio e percepção de alívio do lado político.

Os investidores olham ainda a queda de 18,8% da produção industrial brasileira em abril revelada pelo IBGE, a maior da série histórica iniciada em 2002, e também recorde ante abril de 2019 (-18,8%). Ainda assim, veio melhor que a mediana das projeções do mercado (-31,7%).

A produção industrial cai 8,2% no ano e recua 2,9% em 12 meses. O dado reforça apostas em novo corte de 0,75 ponto da taxa Selic, para 2,25% ao ano, no Copom deste mês.

