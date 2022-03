Dólar recua e ronda R$ 5 com alta de commodities; Bolsa avança

Mercados acompanham aumento da presença russa em cidades-chaves da Ucrânia e negociações para cessar-fogo

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar mantém trajetória de queda com fluxo positivo para o mercado brasileiro após a disparada de commodities



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam no campo positivo nesta quinta-feira, 3, com a disparada do preço das commodities, principalmente o petróleo e o minério de ferro, em meio ao avanço de tropas russas em cidades-chaves da Ucrânia. Por volta das 13h, o dólar registrava queda de 1,1%, cotado a R$ 5,051. O câmbio chegou a bater a mínima de R$ 5,024, enquanto a máxima não passou de R$ 5,115. A divisa norte-americana encerrou a véspera com queda de 0,94%, cotada a R$ 5,107. Ignorando o clima negativo nos mercados internacionais, o Ibovespa, referência para a Bolsa de Valores brasileira, operava com alta de 0,3%, aos 115.505 pontos. O pregão desta quarta-feira, 2, fechou com alta de 1,8%, aos 115.173 pontos

O aumento da tensão no Leste Europeu deu novo fôlego para a valorização das commodities com o temor de desabastecimento generalizado. O petróleo tipo Brent — referência para a Petrobras —, bateu US$ 119,84, o maior registro desde 2012. Já o WTI foi a US$ 116,57, renovando a máxima atingida em 2008. O minério de ferro também registrou valorização nas últimas horas. A commodity negociada em Dalian, na China, registrava alta de 2%, a US$ 146 por tonelada. A valorização dos produtos fortalece a Bolsa brasileira e atrai mais dólares ao país. O movimento é reforçado pelo aumento dos juros domésticos, atualmente em 10,75% ao ano, e a expectativa de novas elevações pelo Banco Central diante da resistência da inflação.

Na madrugada de quarta-feira, o exército da Rússia informou que tomou o controle da cidade ucraniana de Kherson, localizada a aproximadamente 100 quilômetros da península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. As tropas russas também tomaram a cidade litorânea de Berdyansk e apertam o cerco contra outras grandes cidades do país, como Kharkiv e Mariupol. O assessor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak informou em suas redes sociais que a nova rodada de negociações com representantes russos acabou de ser iniciada na Bielorrússia. Segundo o conselheiro, os principais temas da reunião são: cessar-fogo imediato, armistício e corredores humanitários para a evacuação de civis de aldeias/cidades destruídas ou constantemente bombardeadas.