Dólar recua para R$ 5,10 com aumento das sanções à Rússia no radar; Bolsa sobe

Mercados seguem acompanhando desdobramentos do aumento de tropas russas na Ucrânia

Dólar abre semana em queda com tensão na Ucrânia no radar



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam no campo positivo nesta quarta-feira, 2, em um dia de negócios reduzidos pelo horário especial de Carnaval e com o aumento da intensidade dos confrontos na Ucrânia no radar. Investidores seguiram acompanhando os efeitos que as novas sanções impostas à Rússia terão no mercado internacional, além dos impactos de uma iminente subida dos juros nos Estados Unidos após declarações do Federal Reserve (Fed) nesta tarde. O dólar encerrou com queda de 0,94%, cotado a R$ 5,107. O câmbio chegou a bater a máxima de R$ 5,224, enquanto a mínima não passou de R$ 5,103. Seguindo o bom humor dos mercados internacionais, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou com alta de 1,8%, aos 115.173 pontos. Este foi o maior salto diário do pregão desde o dia 25 de janeiro, quando registrou alta de 2,1%.

A invasão da Ucrânia por tropas russas chegou ao seu sétimo dia com o endurecimento dos combates nas principais regiões do país, incluindo a capital Kiev. A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quarta-feira uma resolução que condena a Rússia pela ação militar. Ao todo, 141 países votaram a favor, incluindo o Brasil. A Bolsa de Valores de Moscou permaneceu fechada pelo terceiro dia seguido com o agravamento dos conflitos na Ucrânia. O Banco Central da Rússia não abre para negócios desde a segunda-feira, 28, em meio à sequência de sanções financeiras impostas pelo Ocidente para isolar o Kremlin. Os mercados devem permanecer fechados até o próximo sábado, 5, com exceção das operações cambiais. O rublo russo bateu novo recorde negativo nesta manhã ao atingir a cotação de 112,5 por dólar. A moeda oficial do país sofre um rebaixamento sem precedentes desde a invasão das tropas de Moscou no território da Ucrânia, mas recuperou parte do terreno e encerrou o dia com a cotação de 95,35 por dólar.

Ainda no cenário internacional, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou mais cedo que a autoridade monetária deve elevar os juros nos EUA no encontro agendado para este mês. Atualmente, os taxas norte-americanos estão entre 0% e 0,25%, a despeito da constante escalada da inflação aos consumidores nos maiores patamares em 40 anos. A alta dos juros já é sinalizada pelo Fed há meses e segue a estratégia de retirada de estímulos criados para manter as atividades aquecidas durante a pandemia da Covid-19. O aumento dos juros pelo Fed impacta nos mercados globais, principalmente os emergentes, por atrair dólares ao Tesouro norte-americano, considerado um dos investimentos mais seguros do mundo.