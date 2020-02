Dólar sobe e abre a semana em R$ 4,32

Agência Brasil

O dólar abriu a segunda-feira (17) em alta e com os investidores atentos a medidas de estímulo anunciadas pelo Banco Central da China para conter o impacto do coronavírus.

Às 12h36, a moeda subiu 0,56% e era cotada a R$ 4,32. O dólar turismo, porém, já era negociado a R$ 4,51, sem a cobrança do IOF.

Na última sexta, após semana marcada por recordes e intervenções do Banco Central no Brasil, o dólar encerrou o dia vendido a R$ 4,301, com queda de R$ 0,034 (-0,79%).