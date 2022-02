Dólar sobe após troca de acusações entre EUA e Rússia; Bolsa cai aos 113 mil pontos

Depois de três dias seguidos de valorização, real cede com agravamento das tensões no Leste Europeu; Ibovespa recua 1,4%

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO Após três sessões em alta, real cede para o dólar com cenário geopolítico pesando no humor dos mercados



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro encerraram no campo negativo nesta quinta-feira, 17, com o pessimismo global após a troca de acusações entre Washington e Moscou sobre a mobilização de soldados russos na fronteira com a Ucrânia. No cenário doméstico, a atenção seguiu nas tratativas em Brasília para destravar a votação de projetos com foco no preço dos combustíveis. Após três dias de queda, o dólar fechou com alta de 0,76%, cotado a R$ 5,167. A divisa norte-americana chegou a bater a máxima de R$ 5,184, enquanto a mínima não passou de R$ 5,128. O câmbio encerrou a véspera com queda 1%, a R$ 5,127, a menor cotação desde 29 de julho. Seguindo o clima negativo dos mercados globais e impactado pela queda do minério de ferro por pressões na China, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, encerrou com queda de 1,43%, aos 113.528 pontos. O pregão desta quarta-feira, 16, encerrou com avanço de 0,3%, aos 115.180 pontos, o maior patamar desde 14 de setembro.

O nível da tensão no leste europeu voltou a subir nas últimas horas após uma série de acusações dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de que a Rússia não retirou tropas da fronteira ucraniana, e, ao contrário, aumentou o efetivo de militares na região. Nesta quarta-feira, Washington disse que mais 7 mil soldados foram transferidos para zonas de fronteira, que já somam mais de 150 mil tropas. Em meio à escalada de tensões, o Kremlin expulsou o vice-embaixador dos EUA do país. Mais cedo, Kiev afirmou que separatistas pró-Rússia atacaram alvos civis no leste do país. De acordo com informações de agências internacionais, uma escola infantil foi bombardeada e ao menos três funcionários do local ficaram feridos. A reviravolta ocorre dias após autoridades russas afirmarem que haviam afastado parte do aparato militar da fronteira com a Ucrânia e de o presidente Vladimir Putin ter se pronunciado que busca uma solução pacífica para o imbróglio.