Dólar sobe antes de feriado nos EUA e fecha a R$ 5,34

Na mínima do dia, a moeda caiu a R$ 5,2669 no mercado à vista

Cris Faga/Estadão Conteúdo O dólar segue acima dos R$ 5,00



Após volatilidade nos negócios da manhã, o dólar firmou-se em alta à tarde. Operadores destacam que tesourarias e grandes investidores aceleraram as compras da moeda americana na reta final dos negócios, em busca de proteção por causa do feriado nesta sexta-feira (3) nos Estados Unidos, que deve deixar o mercado sem liquidez.

Há o temor do que Donald Trump possa falar sobre a China nos eventos da independência dos EUA e também de como vai se comportar o crescimento dos casos de coronavírus. No mercado à vista, o dólar fechou com valorização de 0,55%, cotado em R$ 5,3472. No segmento futuro, o dólar para agora era negociado em R$ 5,3525 às 17h, com ganho de 0,53%.

Mais cedo, o dólar chegou a cair com indicadores bons da economia americana, principalmente o relatório de emprego (conhecido como payroll) de junho, que veio acima do previsto. Na mínima do dia, caiu a R$ 5,2669 no mercado à vista. Mas o crescimento de casos de coronavírus nos EUA limitou um pouco a euforia, embora as bolsas tenham fechado com ganhos em Nova York.

*Com informações do Estadão Conteúdo