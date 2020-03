Dólar comercial bate R$ 4,65 após terceira alta do dia

Arquivo/Agência Brasil A moeda, que superou a cotação de R$ 4,65, já é vendida em casas da câmbio por R$ 4,87



O dólar americano voltou a superar seus próprios recordes nesta quinta-feira (5), após terceira alta consecutiva desde a abertura do mercado no início do dia. A moeda, que superou a cotação de R$ 4,65, já é vendida em casas da câmbio por R$ 4,87.

Após a abertura do mercado, a moeda norte-americana registrou bateu, pela primeira vez, R$4,60. Entretanto, cerca de duas horas depois, próximo às 11h40, a o a cotação do dólar já tinha superado um novo recorde sendo vendida a R$ 4,62.

Em terceira alta histórica no mesmo dia, o dólar atingiu às 12h49 a cotação recorde de R$ 4,65. Só em 2020, a alta acumulada da moeda já está próxima de 15%.

Para a economia o momento é de cautela, já que o aumento da propagação do novo coronavírus preocupa profissionais que analisam os impactos do surto da doença no mundo.

O Banco Central anunciou que irá realizar nesta quinta-feira (5) leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020. A medida, estimada em R$ 1 bilhão, é considerada uma estratégia do BC para conter a alta da moeda.

As novas altas são consideradas “ressacas” após anúncio do PIB de 2019, realizado nesta quarta-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o órgão, no ano passado, a taxa de crescimento brasileiro ficou em 1,1%, menor do que nos dois anos anteriores.