Dólar turismo chega a R$ 4,75 em corretoras de câmbio

Dólar turismo chega a R$ 4,75



Depois de a moeda americana bater R$ 4,30 e atingir nova máxima histórica na manhã desta sexta-feira (7). O dólar turismo, usado em viagens e compras fora do país, chegou a R$ 4,75 nas casas de câmbio de São Paulo.

As taxas de câmbio de turismo para compra de dólar saltaram com a instabilidade provocada pelo epidemia do novo coronavírus e a moeda em espécie chegou a R$ 4,52.

Na corretora de câmbio Get Money, o dólar turismo é cotado a R$ 4,5207 nesta tarde, enquanto na Advanced Corretora, o valor chegava a R$ 4,5230. A Fast Money trabalha com a moeda turismo a R$ 4,5365.

Já o dólar turismo no cartão pré-pago atinge valores ainda mais altos. Na Get Money, a moeda chega a R$ 4,7503 – ainda na mesma modalidade, a corretora Ourominas cota a moeda, através do cartão pré-pago, a R$ 4,7526.