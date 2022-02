Dólar vai a R$ 5,15 com o avanço de tropas russas na Ucrânia; Bolsa sobe

Mercados em todo o mundo ensaiam recuperação após forte tombo da véspera; petróleo perde força e é negociado abaixo de US$ 100

Vladimir Solomyani/Unsplash Dólar mantém trajetória de alta com temor internacional



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam com cautela nesta sexta-feira, 25, pelo segundo dia seguido com o avanço das tropas russas na Ucrânia. Apesar das tratativas de negociações entre Moscou e Kiev, o clima internacional ainda deixa os investidores atentos com a proximidade das forças invasoras à capital ucraniana. Por volta das 13h, o dólar registrava alta de 0,9%, a R$ 5,154. O câmbio chegou a bater a máxima de R$ 5,161, enquanto a mínima não passou de R$ 5,079. A moeda encerrou a véspera com avanço de 2%, a R$ 5,105, no maior salto diário em cinco meses. Seguindo o clima de recuperação nos mercados internacionais, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, operava com leve alta de 0,13%, a 111.742 pontos. O pregão desta quinta-feira, 24, encerrou com queda de 0,37%, aos 111.591 pontos.

Depois de um dia de fortes baixas, as principais Bolsas do mundo ensaiam recuperação no último dia da semana. Na Alemanha, principal economia da União Europeia, o índice DAX avançava 3%. A alta também era observada no Reino Unido, com avanço de 3,7% do FTSE. No outro lado do Atlântico, os Estados Unidos também indicam retomada. O Dow Jones tinha alta de 1,4%, enquanto o S&P 500 subia 1,2%. Após operar em queda, a Nasdaq, referência para ações de tecnologia, registrava avanço de 0,7%. A cotação do petróleo tipo Brent, referência para a Petrobras, perdeu fôlego e registrava queda de 2%, abaixo da barreira de US$ 100.

As forças de Moscou mantiveram o avanço sobre o território russo e tomaram uma série de posições aos arredores de Kiev. Em um pronunciamento nesta manhã, o presidente russo, Vladimir Putin pediu que os militares ucranianos “tomem o controle” da capital. O líder russo sugeriu que o próprio Exército da Ucrânia deveria aplicar um golpe militar no país. “Assumam o controle vocês mesmos. É melhor do que trabalhar com essas pessoas que fizeram a Ucrânia refém”, declarou. A fala ocorre em meio às tratativas de negociação entre os países. Segundo a emissora russa RIA, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou Putin, para negociações. Mais cedo, o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, disse que o presidente está disposto a enviar uma delegação para Minsk, capital de sua aliada Bielorrússia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, para negociações de guerra.