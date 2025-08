Donald Trump diz que Jerome Powell deveria seguir diretora e renunciar ao Fed

Adriana Kugler, nomeada pelo presidente Joe Biden, deixará o cargo em 8 de agosto para retornar à Universidade de Georgetown; presidente terá a oportunidade de indicar um novo membro para o conselho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou os ataques ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e voltou a pedir sua renúncia. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que Powell deveria seguir o exemplo da diretora Adriana Kugler, que anunciou sua saída do banco central americano. “Demorado Powell deveria renunciar, assim como Adriana Kugler, uma indicada de Biden, renunciou. Ela sabia que ele está errando na taxa de juros”, escreveu o republicano, chamando o desafeto por um apelido jocoso.

Kugler, nomeada pelo ex-presidente Joe Biden, deixará o cargo em 8 de agosto para retornar à Universidade de Georgetown. Seu mandato iria até janeiro de 2026. Ela não participou da reunião do Fed na última semana e se absteve da votação que manteve os juros entre 4,25% e 4,5% — decisão criticada por Trump, que defende um corte de três pontos percentuais na taxa.

Com a saída de Kugler, Trump terá a oportunidade de indicar um novo membro para o conselho do Fed, o que pode influenciar a condução da política monetária. Ele declarou estar “muito feliz” com a vaga aberta e sugeriu que a diretora deixou o cargo por discordar de Powell — embora, até aqui, suas posições públicas tenham sido alinhadas às do presidente do Fed.

Ao longo da sexta-feira, Trump usou suas redes sociais para intensificar a pressão sobre Powell. Ele chegou a sugerir que, se o presidente do banco central americano continuar resistindo a cortes de juros, o próprio conselho deveria intervir. Em entrevista à Newsmax, afirmou que “muito provavelmente” não irá demitir Powell antes do fim do mandato, previsto para maio de 2026, por temer impactos negativos nos mercados. Mas reiterou: “Eu o removeria num piscar de olhos”. Além da política monetária, Trump criticou Powell pela condução das obras de reforma da sede do Fed em Washington, que considera mal planejadas e excessivamente caras.

A decisão de manter os juros inalterados nesta semana expôs divisões dentro do próprio Fed. Dois membros do conselho — Christopher Waller e Michelle Bowman — votaram contra a manutenção da taxa, a primeira dissidência dupla desde 1993. O presidente do Fed tem evitado indicar com clareza se haverá cortes nas próximas reuniões, o que tem frustrado o mercado e alimentado o discurso de Trump. Investidores, no entanto, ainda projetam dois cortes até o fim de 2025.

A Casa Branca não comentou a saída de Kugler nem a possibilidade de substituição imediata. Já aliados de Trump afirmam que o ex-presidente está montando uma lista de nomes para o banco central e pode anunciar um novo indicado até o fim do ano.

