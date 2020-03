Dow Jones desaba 7,79% em meio a pânico por coronavírus e preços do petróleo

EFE/EPA/JUSTIN LANE O Dow Jones sofreu a maior baixa percentual desde 2008



O Dow Jones de Industrial, principal índice de Wall Street, despencou nesta segunda-feira (9) 7,79% em um pregão influenciado pela preocupação dos investidores com os efeitos do coronavírus na economia mundial e pela forte queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

As operações na Bolsa de Nova York chegaram a ser interrompidas durante 15 minutos durante a manhã, com a ativação do chamado circuit breaker, devido à grande desvalorização.

O Dow Jones sofreu a maior baixa percentual desde 2008, equivalente a 2.013,76 pontos, e fechou aos 23.851,02 pontos. Por sua vez, o índice seletivo S&P 500 desabou 7,6%, para 2.746,56 pontos, e o Nasdaq Composite caiu 7,29%, para 7.950,68.

O preço do Petróleo Intermediário do Texas (WTI) fechou hoje em forte baixa de quase 25%, a pior em um só dia desde a Guerra do Golfo, devido ao início de uma guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia.

*Com EFE