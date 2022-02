É a hora de comprar dólares, dizem especialistas

Recente desvalorização da moeda norte-americana abre janela de oportunidades para aquisições parceladas

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO Trajetória de queda do dólar abre janela para a aquisição da moeda



O atual momento de desvalorização do dólar ante o real cria uma janela de oportunidade para a compra da moeda norte-americana. O cenário atual fez a divisa dos Estados Unidos encerrar a R$ 5,12 na quarta-feira passada, 16, a menor cotação desde julho do ano passado. A divisa norte-americana recuperou um pouco do terreno nos dias seguintes e fechou a sexta-feira, 18, a R$ 5,14. O desempenho deixou o real acima do dólar pela sexta semana consecutiva e fez a divisa norte-americana cair 7,8% no acumulado desde o início do ano. O cenário deve ser explorado pelos brasileiros, já que os sinais indicam a reversão do quadro de retração a partir de junho. “O principal conselho é ir comprando aos poucos, geralmente 15% do necessário em cada aquisição”, afirma Roberto Dumas, economista e professor do Insper.

A compra parcelada também é recomendada pela economista-chefe do Traders Club, Fernanda Mansano. Com algumas projeções indicando o dólar até abaixo de R$ 5 nas próximas semanas, distribuir a compra ao longo de um determinado período dá oportunidade para aquisição de dólares mais baratos, ao mesmo tempo em que limita as perdas contra eventuais subidas drásticas da moeda. “Dividir aos poucos diminui o risco de precisar comprar tudo com o dólar muito elevado”, explica. A divisão das “parcelas” depende do quanto vai ser adquirido e dos objetivos da compra. Em uma conta genérica, os analistas estimam que a compra deve ser feita em ao menos três oportunidades distintas.