Mercado revisa projeções para inflação e crescimento econômico no Brasil

Estimativa para o IPCA neste ano caiu de 3,82% para 3,80%, segundo o Relatório Focus; expectativa para o crescimento do PIB voltou a subir, de 1,68% para 1,75%

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mercado financeiro, economia, Boletim Focus, IPCA, inflação



A mediana das projeções dos economistas do mercado financeiro para a inflação oficial brasileira neste ano caiu de 3,82% para 3,80%, segundo o Relatório Focus, do Banco Central, divulgado nesta terça-feira, 27, com estimativas coletadas até o fim da semana passada. A projeção divulgada na semana passada, de 3,81%, foi revisada para 3,82% antes da publicação do dado de hoje. Para a taxa básica de juros (Selic), as estimativas permaneceram em 9% no fim de 2024 e 8,50% nos encerramentos de 2025 e de 2026. A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3% em 2024, 2025 e 2026, com margem de tolerância 1,5 ponto percentual (p.p.) para cima ou para baixo. A mediana das expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) recuou de 3,52% para 3,51% em 2025. Já para 2026, a projeção permaneceu em 3,50%.

As projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2024 voltaram a subir, de 1,68% para 1,75%, segundo o Focus. Para 2025 e 2026, as expectativas para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) mantiveram-se em 2% em ambos os casos. Já a mediana das estimativas para o dólar no fim de 2024 foi mantida em R$ 4,93. Para 2025, a estimativa para a moeda americana também ficou parada, em R$ 5,00, entre uma semana e outra. Para 2026, permaneceu em R$ 5,04.

*Reportagem produzida com auxílio de IA