Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda de Temer, morre aos 56 anos

Economista assumiu posto com a saída de Henrique Meirelles para disputar à presidência, em 2018

Johnny Drum/Jovem Pan Ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia morreu aos 56 anos



O economista Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda do governo de Michel Temer (MDB) morreu aos 56 anos nesta segunda-feira, 11. A informação foi confirmada pelo BTG Pactual Asset, onde ele havia assumido cargo de CEO após deixar o governo federal. A causa da morte não foi relevada. Segundo informações, ele tratava de um câncer no cérebro. O economista assumiu a pasta em abril de 2018 com a saída de Henrique Meirelles para disputar à Presidência e entregou a pasta ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Guardia se transferiu para o BTG em julho de 2019, onde assumiu cargo de CEO. Guardia também assumiu a Secretaria do Tesouro Nacional entre abril e dezembro de 2002, ao fim do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O economista assumiu cargos de gestão na iniciativa privada até voltar ao Executivo federal em junho de 2016, para integrar a equipe de Meirelles no governo Temer como secretário executivo do Ministério da Fazenda.

Em nota, o Ministério da Economia lamentou a morte de Guardia. “Durante sua trajetória pública, a atuação de Guardia foi fundamental na construção de soluções importantes para a economia brasileira. O ex-ministro sempre se notabilizou pelo trabalho incansável, a gentileza no trato e o permanente espírito público, inspirando todas as equipes que liderou”, informou. ” O ministro Paulo Guedes relembrou a capacidade de diálogo de Guardia, que contribuiu de forma relevante para a troca de informações institucionais no período de transição de governo. Neste momento de dor, o ministro Guedes e os servidores do ministério da Economia manifestam respeito e solidariedade aos familiares e amigos de Eduardo Guardia”.

A B3, onde assumiu a cadeira de diretor executivo de produtos, entre outras funções, também se manifestou com pesar pela morte. “Nosso país se despede de um homem público que trabalhou e acreditou sempre, em diferentes momentos de sua vida, que nosso papel como cidadãos é tomar as decisões que fazem o Brasil melhor. Eduardo Guardia fará falta. Com a morte de Eduardo Guardia, a B3 se despede de um líder que instilou os melhores valores, que foi exemplo e nos ajudou a construir a empresa que somos. Hoje, muitos de nós também perdemos um amigo, um grande amigo”, informou.