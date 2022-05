Elon Musk anuncia que negociação de compra do Twitter está temporariamente suspensa

Segundo o bilionário, processo foi paralisado até que sejam entregues cálculos que confirmem se o número de contas falsas e de spam representa menos de 5% dos usuários da rede social

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Anteriormente, Elon Musk já havia mencionado que uma das prioridades para o Twitter é justamente a remoção de "bots de spam"



O bilionário sul-africano Elon Musk anunciou a suspensão temporária do processo de compra do Twitter, negociado por US$ 44 bilhões, valor que representa cerca de R$ 225,72 bilhões na cotação atual. A informação foi divulgada pelo CEO da Tesla em conta na rede social. Segundo Musk, o processo foi paralisado até que sejam entregues cálculos que confirmem se a porcentagem de contas falsas ou de spam na plataforma representam menos de 5%, conforme estimativa da empresa divulgada na segunda-feira, 2. Anteriormente, Elon Musk já havia mencionado que uma das prioridades para o Twitter é justamente a remoção de “bots de spam”. Na ocasião, após confirmação de compra da rede social, ele afirmou que queria “tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”.