Em nova live, Lula volta a criticar Campos Neto por juros de 13,75%

Para petista, presidente do Banco Central deve explicações ao ‘povo brasileiro’ e ao ‘Senado’

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem sido alvo de críticas do governo Lula por taxa Selic



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto em relação à manutenção da taxa de juros em 13,75%, definida pelo Conselho de Política Monetário Nacional (Copom). Em nova live transmitida nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, Lula disse que “sabe” a razão de o presidente do Banco Central manter a atual política monetária que influencia a decisão sobre a taxa Selic. “A inflação está baixando, o dólar está caindo… Apenas os juros precisam baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central tem que explicar, não a mim, pois eu já sei porque que ele não baixa, mas ao povo brasileiro e ao Senado porque mantém essas taxas de juros de 13,75% num país que esta com inflação anual de 5%”, disse o presidente. A atual taxa Selic foi definida em agosto do ano passado e mantida em sucessivas reuniões desde então. É a maior registrada desde 2016. O Copom se reúne novamente nesta semana (entre terça e quarta-feira) para definir se vai congelar ou mexer na Selic. Especialistas acreditam que o conselho manterá a taxa em 13,75% e projete uma redução a partir de agosto.