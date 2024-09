Em reunião com empresários, Lula cobra entusiasmo de Haddad e brinca que ‘até o Alckmin tem mais’

Evento no Palácio do Planalto teve como objetivo a formalização de convênios entre o Sebrae e a ApexBrasil, que destinarão R$ 175 milhões para apoiar pequenos negócios exportadores

Durante um evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou, de forma descontraída, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adote uma postura mais entusiasmada em seus discursos. Lula brincou ao dizer que até o vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecido por sua fala mais contida, demonstrou entusiasmo no encontro com empresários “Já falei para o Haddad: você tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje”, afirmou o presidente, arrancando risos da plateia. O evento teve como objetivo a formalização de convênios entre o Sebrae e a ApexBrasil, que destinarão R$ 175 milhões para apoiar pequenos negócios exportadores.

Lula reforçou a importância de acreditar nas ações propostas pelo governo. “Quando falamos, temos que acreditar no que dizemos, para que as pessoas também acreditem”, destacou. Fernando Haddad, em seu discurso, enfatizou a necessidade de modernizar o sistema tributário e de crédito do país, além de destacar o potencial de exportação brasileiro. Ele defendeu a urgência de destravar processos em um mundo cada vez mais desafiado por temas como a inteligência artificial e a transição ecológica.

Já o vice-presidente Alckmin destacou os avanços do Brasil no setor de exportação, citando, por exemplo, o crescimento das exportações de café para a China, que somaram US$ 500 milhões este ano. Segundo Alckmin, esse tipo de parceria é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Além de promover o incentivo às exportações, o presidente Lula ressaltou a importância da inclusão social e econômica no Brasil, destacando que seu governo busca garantir que todas as pessoas tenham oportunidades de consumo, o que, segundo ele, impulsiona o crescimento da indústria.

