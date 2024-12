Em reunião ministerial natalina, Lula diz que é hora de fazer as pazes com o mercado

Apesar das perspectivas de reforma na Esplanada, o último encontro do ano entre o líder petista e seu alto escalão teve tom mais leve; presidente recebeu presente dos ministros

Ricardo Stuckert/PR Lula, ministros e líderes do governo posam para foto após reunião ministerial no Palácio da Alvorada



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu os 38 ministros de seu governo nesta sexta-feira (20), na residência oficial do Palácio da Alvorada, em Brasília, em um encontro marcado por tom de confraternização. Após se recuperar de uma cirurgia em São Paulo, Lula abordou temas prioritários para o governo, com destaque para a relação com o mercado financeiro e a condução da política econômica. Apesar das perspectivas de reforma na Esplanada dos Ministérios, o último encontro do ano entre o líder petista e seu alto escalão teve um tom mais fraternal, com direito a presentes dos ministros ao presidente.

Lula destacou a importância de pacificar a relação com o mercado, um tema sensível diante das recentes oscilações do dólar, que chegou a R$ 6,30 antes de recuar, reflexo das incertezas sobre a responsabilidade fiscal do governo e a eficácia das medidas de ajuste fiscal aprovadas pelo Congresso. Durante o encontro, o presidente elogiou o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e reafirmou sua autonomia. “Você será o presidente do Banco Central com mais autonomia que o BC já teve”, declarou Lula em um vídeo gravado ao lado de Galípolo, sinalizando mudança de postura em relação às críticas anteriores ao órgão.

Lula também reforçou o compromisso com o equilíbrio fiscal e o controle de gastos públicos, enfatizando que essas medidas são essenciais para proteger o poder de compra das famílias brasileiras e promover a estabilidade econômica. A autonomia do Banco Central foi apontada como um pilar para garantir a credibilidade das políticas econômicas e fortalecer a confiança do mercado.

Além disso, o presidente anunciou a intenção de realizar um ato em defesa da democracia em 8 de janeiro, marcando dois anos da invasão das sedes dos Três Poderes, e planeja uma reunião ministerial no início de 2025 para avaliar as ações realizadas neste ano e definir prioridades futuras. Com foco na recuperação econômica e no fortalecimento institucional, o governo Lula busca consolidar um ambiente de estabilidade e crescimento sustentável, mirando o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e políticas voltadas ao bem-estar social.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA