Embraer fecha venda histórica de 45 jatos para a Dinamarca em acordo bilionário

Negociação com a Scandinavian Airlines soma R$ 21,8 bilhões e é a maior encomenda a um único fabricante desde 1996; empresa brasileira também monitora impacto do tarifaço de Trump

NELSON ALMEIDA / AFP O modelo escolhido pela companhia dinamarquesa é da linha E2, projetada para voar com até 50% de combustível sustentável



A fabricante brasileira Embraer anunciou nesta quarta-feira (10) um acordo bilionário com a Scandinavian Airlines (SAS), da Dinamarca, para a venda de 45 aeronaves comerciais da família E2. O contrato está avaliado em cerca de R$ 21,8 bilhões e representa uma das maiores negociações da história da empresa. As primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com repasses adicionais programados ao longo de quatro anos. A encomenda foi celebrada por autoridades brasileiras como um marco para a indústria nacional.

“É a maior encomenda a um único fabricante desde 1996. Mesmo diante dos desafios para o comércio internacional, a Embraer segue abrindo mercados, gerando emprego e renda”, destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em publicação nas redes sociais.

Eficiência e inovação

O modelo escolhido pela companhia dinamarquesa é da linha E2, projetada para voar com até 50% de combustível sustentável de aviação (SAF). Segundo o CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, os jatos oferecem alta eficiência e conforto aos passageiros. “Estamos confiantes de que essas aeronaves vão desempenhar um papel crucial na estratégia de renovação e expansão da frota da SAS, apoiando seus planos de crescimento e aprimorando suas capacidades operacionais”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Impacto do tarifaço de Trump

Apesar do anúncio positivo, a Embraer foi diretamente afetada pelas medidas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou na última quarta-feira (9) a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. As ações da empresa (EMBR3) caíram 3,62% no mesmo dia, sendo negociadas a R$ 78,21. A empresa brasileira poderá, no entanto, evitar impactos mais severos devido à presença de fábricas nos Estados Unidos.

A Embraer possui unidades industriais em Jacksonville (produção do A-29 Super Tucano) e em Melbourne, na Flórida (linha Phenom de jatos executivos). Já os modelos comerciais como o E175, exportados diretamente do Brasil para o mercado norte-americano, podem sofrer efeitos diretos da nova tarifa. Segundo a própria fabricante, qualquer taxação extra será repassada às companhias aéreas compradoras. A empresa também aguarda o desdobramento das negociações diplomáticas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos.

Sobre a Embraer

Criada em 1969 com apoio do governo federal, a Embraer é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e líder no segmento de aeronaves com até 130 assentos. Já entregou mais de 8 mil aeronaves e emprega cerca de 18 mil pessoas. A empresa mantém unidades industriais, centros de serviços e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e África, atuando como uma das principais exportadoras brasileiras de alta tecnologia.