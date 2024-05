Enel SP passa por mudanças na presidência e enfrenta crise na distribuição de energia

Max Xavier Lins renunciou ao cargo de diretor-presidente e será substituído por Guilherme Gomes Lencastre

Rovena Rosa - Agência Brasil Enel SP enfrenta uma crise com os governos municipal e federal devido às falhas na distribuição de energia



A Enel SP, distribuidora de energia que atende a capital e a região metropolitana de São Paulo, passará por mudanças em sua presidência. Max Xavier Lins renunciou ao cargo de diretor-presidente e será substituído por Guilherme Gomes Lencastre, que anteriormente presidia o conselho de administração da empresa. A saída de Xavier Lins do cargo de diretor-presidente gerou especulações, uma vez que ele vinha enfrentando pressão desde o ano passado, quando um grande número de clientes ficou sem energia elétrica após um temporal na região metropolitana. A empresa não divulgou os motivos da renúncia. Damian Papolo, então diretor de Relações Externas e Sustentabilidade da Enel Brasil, foi eleito para presidir o conselho da companhia. Xavier Lins, por sua vez, ocupará novas funções dentro do Grupo Enel, conforme comunicado aos acionistas. A Enel SP enfrenta uma crise com os governos municipal e federal devido às falhas na distribuição de energia. Uma CPI foi aberta na Câmara de Vereadores de São Paulo, enquanto a Aneel multou a empresa em R$ 165 milhões e iniciou um processo para avaliar a possibilidade de extinção do contrato. Antonio Scala, presidente da Enel Brasil, afirmou que a empresa tem contratos sólidos e está segura dos investimentos anunciados para resolver as falhas. A companhia planeja investir R$ 18 bilhões no Brasil até 2026, sendo R$ 6,2 bilhões destinados a São Paulo para tornar a rede mais resistente e contratar 1.200 funcionários para atender emergências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA