Entenda o que muda na nova regra de mostrar preços dos combustíveis nos postos

Postos poderão mostrar o valor do litro com no máximo duas casas decimais, não mais três; ANP considera que não deve ocorrer aumento de preços

Foto: ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 4/1/22 Terceira casa decimal não poderá mais ser mostrada pelos postos de gasolina



A partir do próximo sábado, 7, uma regra da Agência Nacional do Petróleo (ANP) entrará em vigor em todo o Brasil: os postos de combustíveis poderão mostrar apenas duas casas decimais no painel de preços e nas bombas de abastecimento. A medida estava prevista na resolução ANP nº858/2021, que deu seis meses aos estabelecimentos para se adaptarem, prazo prestes a acabar. “O objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira”, justificou a ANP em nota publicada nesta segunda, 2. A agência permitiu, no entanto, que os postos possam manter um terceiro dígito no mostrador da bomba, contanto que esse esteja sempre zerado; o motivo é que alterar esse modelo traria custos adicionais, e como a última casa estará sempre travada no zero, a ANP considera que não confundirá o cliente. Segundo a ANP, a mudança não trará aumento de preços aos consumidores porque não gera custos relevantes aos revendedores e não restringe os valores praticados.