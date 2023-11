Entidades lançam movimento em defesa do parcelado sem juros no cartão de crédito

O movimento surge em meio à discussão sobre o Desenrola, programa sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a renegociação de dívidas e a redução dos juros do cartão de crédito. Segundo o movimento, a pressão para limitar ou extinguir o parcelado sem juros é exercida pelos bancos como forma de viabilizar essa redução. O prazo estipulado pelo Congresso para uma autorregulamentação das instituições financeiras se encerra em 90 dias. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirma que não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. “Defendemos que o cartão de crédito deve ser mantido como relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias.” Por outro lado, aponta que “estudos indicam a necessidade de medidas de reequilíbrio do custo e do risco de crédito” e propõe um debate sobre “a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros”.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 90% dos varejistas adotam o PSJ, enquanto o Instituto Datafolha aponta que 75% da população faz uso dessa modalidade de pagamento. Contudo, há uma tentativa de modificar ou limitar esse direito do consumidor, o que poderia levar a uma redução significativa nos gastos das pessoas. O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci Júnior, destaca a importância do parcelado sem jutos para a economia, comércio e, especialmente, para as famílias de menor renda. Ele ressalta a propositividade do movimento e convida todos a participarem do abaixo-assinado para proteger essa conquista dos brasileiros.