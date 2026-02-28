‘Era de ouro’: Ibovespa empilha recordes e tem melhor início de ano desde 1999

Nos dois primeiros meses de 2026, a bolsa brasileira já registrou 13 recordes; bolsa totaliza 17,17% de valorização no primeiro bimestre

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ibovespa, principal índice de ações da bolsa do Brasil



Desde maio de 2025, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa do Brasil, tem renovado frequentemente os recordes. Só no ano passado, foram mais de 32 batidos e uma valorização acumulada de 34% nos doze meses, o melhor desempenho anual desde 2016, quando a performance foi de 39%.

A virada do ano não foi diferente, e o cenário e os alcances continuam aparecendo. Se no ano passado os 164.455,61 pontos alcançados no dia 4 de dezembro já brilhavam os olhos do mercado financeiro, os 191.490,40 pontos conquistados no dia 24 de fevereiro comprovam que há uma retomada gradual da confiança dos investidores e estrangeiros na bolsa brasileira.

Apesar das altas registradas ao decorrer do mês, o Ibovepa fechou fevereiro em queda, saiu do 191 mil pontos que tinha estabilizado no dia 25 e 26, para 188.786,98, baixa de 1,16%, no último pregão do mês. Entretanto, o número não afetou o resultado de fevereiro, que avançou 4,09%, totalizando 17,17% no primeiro bimestre, no que foi o seu melhor desempenho para o intervalo inicial do ano desde 1999.

Nos dois primeiros meses de 2026, a bolsa brasileira já registrou 13 recordes. Com a alta de pouco mais de 4% em fevereiro, estendeu pelo sétimo mês a série positiva iniciada em agosto de 2025, no que é a mais longa sequência vitoriosa do Ibovespa desde a vista entre abril de 1996 e julho de 1997, que totalizou 16 meses.

Os números sinalizam que o Ibovespa está em momento de valorização. Desde o primeiro recorde registrado em 2025, em 13 de maio, quando a bolsa bateu 138.963,11, até 24 de fevereiro, último recorde registrado, houve uma valorização de 37,80%.

Para o estrategista da XP Raphael Figueredo, os recordes do Ibovespa mostram uma boa evolução do nosso mercado. “Tem a ver com esse quadro do trade global, em que o mundo se vê questionando a institucionalidade nos Estados Unidos e reduz parte das suas grandes exportações que existem lá para alocar em outros mercados emergentes competitivos que pagam taxa de juros e possam ser mais competitivos que o mercado americano”, diz.

Figueredo acredita que essa é uma tendência que tende a continuar impulsionada pelo fluxo global que hoje tem sido mais passivamente do que ativa e é algo que deve permanecer em vista do que está acontecendo na dinâmica geopolítica.

A valorização da bolsa brasileira tem relação com uma série de movimentos políticos e globais que afetam diretamente o mercado financeiro. O último recorde, por exemplo, foi registrado no dia em que a Suprema Corte dos Estados Unidos barrou as tarifas do presidente Donald Trump. Medida que resultou na implementação de taxas de 15% por parte do republicano. Ação que deixa o Brasil como o mais bem beneficiado desta ação.

A queda do dólar, que fechou a R$ 5,13 no último pregão de fevereiro – menor resultado desde maio de 2024 – e acumula uma desvalorização de 6,47% no ano, também é uma explicação, assim como a manutenção da taxa Selic em 15%, por parte do Banco Central, e a mudança da presidência do FED (Federal Reserve), o Banco Central dos Estados Unidos. “Em cenário onde o dólar está mais fraco no mundo relativo às outras moedas, o mercado emergente por ter passivos em dólar acaba se beneficiando, assim como o Brasil”, explica Figueredo.

A colunista e comentarista da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo, também destaca essa incerteza em relação aos Estados Unidos como um dos fatores que beneficia a bolsa brasileira. “O Brasil tem sido muito favorecido pelo ambiente externo, principalmente pelas incertezas em relação aos Estados Unidos, que têm levado os investidores a buscar outros mercados”, fala.

“Dado o diferencial entre o volume de recursos em circulação pelo mundo e a média negociada no Brasil, mesmo que haja uma distribuição dos investimentos pelos emergentes, em geral, o fluxo que tem chegado à B3 tem ajudado muito a alavancar os sucessivos recordes”, acrescenta.

Selic a 15%

No final de janeiro, no dia 28, O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 15% pela quinta reunião seguida, contudo, adiantou que pode reduzir em março, na próxima reunião. “O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta”, diz a decisão.

A Selic está em seu maior patamar em quase 20 anos, ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Selic estava em 15,25% ao ano. A decisão desta quarta já era esperada.

Para Figueredo, a manutenção e flexibilização da Selic “tende a trazer e dar tração para o mercado de capitais aqui no Brasil e servir também como catalisador importante, criando valor”. Em relação aos cortes que o Banco Central pretende fazer em março na taxa de juros, Figueredo adianta que devem ser cinco cortes. “50 pontos base e terminando em 12,5% até o final do ano”, diz o especialista.

Impactos da mudança no FED

Em 30 de janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou Kevin Walsh como novo presidente do FED, o BC norte-americano, a bolsa brasileira interrompeu o seu crescimento e fechou abaixo do que vinha sendo registrado. O dólar, que estava em queda, subiu.

O anúncio de Walsh balançou o mercado e foi alvo de questionamentos sobre o impacto que poderia criar na economia brasileira.

Para o estrategista da XP, os resultados representam uma tranquilização do mercado, pois havia uma ansiedade grande por parte dos investidores sobre quem substituiria Jerome Powell, que deixa o cargo em maio em meio a tensões com Trump. “Walsh reduziu bastante esse quadro de ansiedade do investidor, o que é bom. Quando você reduz a ansiedade, reduz um pouco esse ambiente de estresse, você naturalmente acaba gerando performance”, explica Raphael Figueredo.

Relembre os recordes do Ibovespa entre 2025 e 2026

13 de maio – 138.963,11

15 de maio – 139.334,38

19 de maio – 139.636,41

20 de maio – 140.109,63

03 de julho – 140.927,86

04 de julho – 141.263,56

29 de agosto – 141.422,26

05 de setembro – 142.640,14

11 de setembro – 143.150,84

15 de setembro – 143.546,58

16 de setembro – 144.061,74

17 de setembro – 145.593,63

19 de setembro – 145.865,11

23 de setembro – 146.424,94

24 de setembro – 146.491,75

27 de outubro – 146.969,10

28 de outubro – 147.428,90

29 de outubro – 148.632,93

30 de outubro – 148.780,22

31 de outubro – 149.540,43

03 de novembro – 150.454,24

04 de novembro – 150.704,20

05 de novembro – 153.294,44

06 de novembro – 153.338,63

07 de novembro – 154.063,53

10 de novembro – 155.257,31

11 de novembro – 157.748,60

26 de novembro – 158.554,94

28 de novembro – 159.072,13

02 de dezembro – 161.092,25

03 de dezembro – 161.755,18

04 de dezembro – 164.455,61

2026

14 de janeiro – 165.145,9

15 de janeiro – 165.568,32

20 de janeiro – 166.276,90

21 de janeiro – 171.816,67

22 de janeiro – 175.589,35

23 de janeiro – 178.858,54

27 de janeiro – 181.919,13

28 de janeiro – 184.691,05

03 de fevereiro – 185.674,43

09 de fevereiro – 186.241,15

11 de fevereiro – 189.699,12

20 de fevereiro – 190.534,42

24 de fevereiro – 191.490,40

O que é o Ibovespa?

Criado em 1968, o Ibovespa é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. Ele apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.