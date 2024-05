Estado de São Paulo registra taxa de desemprego menor no 1º trimestre do ano

Total de pessoas ocupadas com carteira assinada teve alta de 3,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023

Marcelo Camargo/Agência Brasil A taxa de informalidade no país chegou a 38,9% da população ocupada entre janeiro e março.



A taxa de desemprego no estado de São Paulo alcançou a marca de 7,9% no primeiro trimestre de 2024, marcando o menor índice para o período dos últimos dez anos. Se compararmos com o primeiro trimestre de 2023, a taxa de desocupação, que marcou 8,8%, caiu em nove unidades federativas. O último trimestre do ano passado, o índice aumentou cerca de meio ponto percentual. A desocupação foi diferente entre os estados, tendo uma alta no Nordeste, Sudeste e no Sul, porém, ficou estável no Norte e Centro-Oeste. Os maiores números foram vistos na Bahia, Pernambuco e Amapá, em contrapartida, os menores forem em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina.