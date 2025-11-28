Estatais somam rombo de R$ 6,35 bilhões no ano, e Correios aguardam empréstimo

Rombo financeiro está perigosamente próximo do recorde negativo de R$ 6,73 bilhões registrado no ano passado

Marco Ambrosio/Ato Press/Estadão Conteúdo Prejuízo do Correios pode chegar a R$ 10 bilhões até o final do ano



O Banco Central divulgou um relatório alarmante sobre a situação financeira das empresas estatais brasileiras. Até outubro deste ano, essas empresas acumularam um prejuízo de R$ 6,35 bilhões. Este rombo financeiro está perigosamente próximo do recorde negativo de R$ 6,73 bilhões registrado no ano passado, e há preocupações de que o déficit possa aumentar ainda mais, considerando que ainda restam dois meses para o fechamento do ano. Entre as estatais que mais contribuíram para esse déficit estão os Correios, Eletronuclear, Emgepron, Hemobrás, Casa da Moeda, Infraero, Dataprev e Emgea.

Como resposta a esse cenário, o governo já tomou medidas drásticas, bloqueando R$ 3 bilhões do Orçamento destinado ao custeio. Os Correios, em particular, estão enfrentando uma situação crítica. A empresa, que já foi um símbolo de eficiência no passado, agora lida com prejuízos que podem chegar a R$ 10 bilhões até o final do ano.

Em um esforço para reverter essa situação, os Correios estão passando por um processo de reestruturação que inclui demissões voluntárias, fechamento de agências deficitárias e venda de imóveis. No entanto, há um ceticismo generalizado sobre a eficácia dessas medidas, especialmente considerando que a empresa já esteve em um programa de privatização no governo anterior. Fatores como a taxação de importados e uma gestão com foco político são apontados como agravantes da situação financeira dos Correios.

A Eletronuclear também enfrenta desafios significativos. A empresa é responsável pelo controle das usinas de Angra 1 e Angra 2, além de manter a estrutura de Angra 3, cuja obra está paralisada há uma década. Recentemente, a estatal solicitou um aporte de R$ 10 bilhões do Tesouro, mas ainda não há uma definição clara sobre o futuro do projeto. A decisão de continuar ou paralisar a obra de Angra 3 envolve custos elevados em ambas as opções, o que torna a situação ainda mais complexa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, o governo atual não considera a privatização dos Correios, dada sua função social crucial, mas busca alternativas para tornar a empresa competitiva. A expectativa do Palácio do Planalto é que, com a reestruturação, os Correios possam alcançar um superávit até 2027, caso o atual governo seja reeleito e consiga implementar as mudanças planejadas.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA