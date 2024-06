Estudo revela que 37% dos imóveis para aluguel e 54% dos colocados à venda são anunciados acima do preço

Proprietários, no entanto, não acostumam lucrar com sobreprecificação: casas e apartamentos com valores iniciais acima da referência necessitam de descontos cinco vezes maiores

Drazen Zigic/Freepik Contratos de locação fechados após oito semanas tendem a ter descontos superiores a 10%



Um estudo da imobiliária digital QuintoAndar revelou que 37% das casas e apartamentos para locação e 54% dos imóveis à venda são anunciados acima do preço recomendado. Apesar disso, apenas 20% daqueles colocados para aluguel e menos de 30% dos que estão disponíveis para novos compradores são negociados acima do valor sugerido pelas ferramentas de precificação. Imóveis anunciados com valores superiores aos recomendados enfrentam menos visualizações e visitas agendadas, resultando em ajustes frequentes de preço. Os dados mostram que os espaços com preços iniciais acima da referência necessitam de descontos cinco vezes maiores em comparação aos que são inicialmente anunciados dentro do intervalo recomendado.

Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar, destaca: “A precificação correta é um desafio para os proprietários. Sobreprecificar o imóvel, na tentativa de obter vantagem, pode afastar potenciais inquilinos e resultar em custos adicionais, como IPTU e condomínio”. O estudo indica que uma em cada cinco locações ocorre em menos de uma semana, enquanto uma em cada três vendas é concluída em até três meses. As primeiras semanas são cruciais para atrair interessados: no setor de aluguel, a média de visitas agendadas cai de 9,8 na primeira semana para 4,2 após quatro semanas. Para compra e venda, a média de visitas diminui de 4,7 no primeiro mês para menos da metade após quatro meses. “Imóveis com preços adequados atraem mais visualizações e visitas, sendo transacionados mais rapidamente”, afirma Capetti. Ele ressalta que a prática de “testar” o mercado com preços elevados geralmente se mostra ineficaz.

Imóveis fora do preço recomendado necessitam de ajustes frequentes. Até a quinta semana, ocorre uma mudança de valor em média. Após a décima semana, essa média aumenta para 3,1. Além disso, contratos de locação fechados após oito semanas tendem a ter descontos superiores a 10%. “Proprietários que mantêm preços altos por muito tempo acabam concedendo maiores descontos para fechar negócio, comprometendo a liquidez”, conclui o especialista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O estudo analisou dados de mais de 150 mil contratos fechados e anúncios publicados no QuintoAndar entre janeiro de 2023 e abril de 2024. A estimativa do preço ideal considerou o intervalo sugerido pelas ferramentas da empresa, que utilizam uma extensa base de dados imobiliários e tecnologias de machine learning e inteligência artificial. Os contratos analisados referem-se a apartamentos em diversas cidades do Brasil, abrangendo imóveis de um a quatro dormitórios. O estudo também utilizou informações de audiência monitoradas no site do QuintoAndar.

Publicada por Felipe Cerqueira