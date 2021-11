EUA: Fed alerta que variante Ômicron pode frear retomada econômica

O banco central norte-americano apresentará projeções para a economia após sua última reunião de política monetária de 2021, que ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro

Jim Lo Scalzo/EFE O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participou de uma sessão do Senado dos EUA com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.



O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, advertiu nesta terça-feira, 30, que o aumento de casos de Covid-19 e a variante Ômicron do coronavírus podem retardar o progresso no emprego e no crescimento econômico no país, além de gerar mais incerteza sobre a inflação. As declarações de Powell foram feitas diante do comitê bancário do Senado, onde se juntou à secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um momento sensível para a economia dos EUA, com a inflação em níveis não vistos em 30 anos. “Uma maior preocupação com o vírus pode reduzir a vontade das pessoas de trabalhar pessoalmente, retardando o progresso no mercado de trabalho e intensificando os problemas nas cadeias de abastecimento”, disse Powell. Como resultado, “os riscos de uma inflação mais elevada aumentaram”, afirmou.

Em outubro, o avanço da inflação nos EUA foi de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, e Powell insistiu que espera que os números fiquem moderados a partir de meados de 2022. O banco central dos EUA tem mantido taxas de juros na faixa de 0% a 0,25% desde março de 2020 para apoiar a economia em meio à pandemia. O Fed realizará a sua última reunião de política monetária do ano em 14 e 15 de dezembro, na qual apresentará as suas novas previsões macroeconômicas. Em setembro, a entidade projetou uma taxa de crescimento do PIB de 5,9% e uma inflação de 4,2% para o final de 2021.

*Com informações da EFE.