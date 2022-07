Euro alcança paridade com o dólar pela primeira vez em 20 anos

Moeda europeia vive momento de desvalorização em meio a preocupações por possível crise energética que pode levar o bloco a uma recessão

Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Em contrapartida, Federal Reserve tem margem para continuar ampliando as taxas de juros



Pela primeira vez desde o início da circulação, há duas décadas, o Euro alcançou o mesmo valor que o Dólar, segundo dados da Bloomberg. A paridade foi alcançada na manhã desta terça-feira, 12, em meio a desvalorização da moeda europeia frente ao dólar vem crescendo devido as preocupações sobre uma crise energética que pode levar o Velho Continente à uma recessão. Enquanto isso, o dólar segue valorizando em meio às expectativas de que o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central dos EUA) irá aumentar taxas de juro mais rápido do que o esperado. Temendo uma crise energética na Europa, causada pela interrupção do fluxo e gás da Rússia que chegava pelo Nord Stream 1, em manutenção, os investidores privilegiam o dólar, que foi negociado por um Euro nesta terça. A divisa europeia nunca chegou nesta cotação desde 2002. Uma eventual recessão deverá dificultar o planejamento do Banco Central Europeu caso a instituição deseje encerrar a política de juros básicos para combater a inflação. O Federal Reserve, por sua vez, tem margem para continuar aumentando as taxas, uma vez que apresenta maior estabilidade econômica.