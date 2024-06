Ex-diretora da Americanas transferiu R$ 13 milhões ao filho 20 dias antes de escândalo contábil

Executiva ocupava uma das posições na diretoria estatutária aprovada pelo conselho de administração da Americanas, mas foi afastada

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em comunicado divulgado pela nova gestão da companhia em 13 de junho do ano passado, Saicali foi apontada como uma das participantes da fraude



A ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos Saicali transferiu para seu filho as quotas de uma empresa com patrimônio de R$ 13 milhões a menos de 20 dias do anúncio feito pela companhia, em 11 de janeiro, de que havia “inconsistências contábeis” da ordem de R$ 20 bilhões no balanço. A executiva ocupava uma das posições na diretoria estatutária aprovada pelo conselho de administração da Americanas, mas foi afastada, assim como os outros diretores, depois da revelação do escândalo contábil, que virou alvo de apuração na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na Polícia Federal, no Ministério Público e na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara dos Deputados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta quinta (27), ela virou alvo de mandado de prisão pela Polícia Federal, ao lado do ex-CEO Miguel Gutierrez. Os dois deixaram o Brasil e são procurados, na Operação Disclosure, deflagrada nesta manhã. Em comunicado divulgado ao mercado pela nova gestão da companhia em 13 de junho do ano passado, Saicali foi apontada como uma das participantes da fraude, ao lado de Miguel Gutierrez, ex-CEO da empresa, e dos ex-diretores José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles, além de outros executivos. O desembarque de Gutierrez já estava definido desde agosto do ano passado, quando a varejista anunciou que ele seria substituído por Sergio Rial, um executivo recrutado fora da companhia. Segundo o advogado de Saicali, Antenor Madruga, a cessão dos bens ao filho “decorreu de planejamento sucessório motivado por questões de saúde.” Documentos registrados na Junta Comercial de São Paulo mostram que Saicali formalizou em junho de 2018 a abertura de uma empresa chamada Taboca Ventures Participações Ltda., com sede em um apartamento de um prédio residencial que fica em um condomínio atrás do Shopping Iguatemi, na zona oeste de São Paulo. Na abertura, o capital social era de R$ 800 mil, integralizado em dinheiro. Saicali foi indicada como sócia-administradora e detentora de quase 100% das quotas, tendo seu filho Antonio Saicali Montanha Alves Correa como único sócio e dono de apenas uma quota no valor de R$ 1.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA