Executivo dos EUA causa polêmica na internet ao falar sobre Bitcoin; veja a fala

Americano diz que cripto poder ser a solução para ideia de moeda única entre Brasil e Argentina

Um executivo dos EUA responsável por uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo causou polêmica em janeiro ao comentar a intenção de Lula de criar uma moeda única entre Brasil e Argentina. “Decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda comum sul-americana que possa ser utilizada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais, reduzindo os custos de operação e diminuindo a nossa vulnerabilidade externa”, disseram Lula e Alberto Fernández em artigo assinado pelos dois presidentes. O objetivo da moeda seria facilitar as transações entre os dois países, diminuindo a influência do dólar, que vem pressionando tanto o real quando o peso argentino. E no meio dessa discussão toda, o executivo americano Brian Armstrong, CEO da corretora Coinbase, apresentou uma solução ousada: que os dois países adotassem o Bitcoin como moeda comum. Em seu Twitter, o americano disse que o Bitcoin poderia ser a melhor solução a longo prazo. A ideia foi fortemente criticada, até mesmo por pares entusiastas das criptomoedas.

O motivo, claro, é a extrema volatilidade da moeda digital. O Bitcoin passou por uma queda forte em 2022, chegando a cair mais de 70% desde seu preço máximo, em novembro de 2021. Dentro desse contexto, vale lembrar que o Bitcoin pode até ser criticado por sua volatilidade, mas não há como negar seu potencial brutal de enriquecimento de pessoas comuns. A fala de Armstrong, embora possa ser criticada, é simbólica para entendermos o potencial extremo do Bitcoin e de outras criptomoedas para o futuro próximo. E isso não é mais uma história de adolescentes que ficaram ricos em 2011, mas, sim, algo que está acontecendo agora, em 2023. Se tornou algo tão grande que passou a ser estudado de fato por governos de alguns países. E fora do âmbito político, há também um possível impacto financeiro expressivo na conta de pessoas comuns. Tem gente ganhando dinheiro agora com esse mercado, enquanto você lê este texto.

Bitcoin decola em janeiro e deixa alguns brasileiros mais ricos

Quebrando todas as expectativas, o Bitcoin engatou um movimento de alta nos primeiros dias de 2023 e colocou uma pequena fortuna no bolso de alguns brasileiros que estavam preparados. Estou falando aqui de uma valorização que chegou a triplicar o dinheiro investindo em menos de 20 dias. Você duvida? Pois veja com seus próprios olhos:

São valorizações que vão desde 29% até 202%. Neste caso, o suficiente para transformar, no melhor cenário:

R$ 1.000 em R$ 3.000

R$ 2.000 em R$ 6.000

R$ 10.000 em R$ 30 mil

Obviamente, agora as coisas são um pouco diferentes. No começo dos anos 2010, o Bitcoin era o protagonista dessas valorizações gigantescas, que transformou muitos adolescentes em milionários.

No passado, você poderia ter transformado R$ 100 em R$ 375 mil com Bitcoin

Ao longo dos anos, a criptomoeda engatou vários ciclos de alta, sendo capaz de transformar poucos trocados em fortunas.

No primeiro ciclo, a partir de 2011, o Bitcoin entregou 375.716% de valorização;

Depois, no segundo ciclo, a partir de 2015, a valorização foi de 6.077%;

E no terceiro ciclo, a partir de 2019, a valorização foi de 1.719%

Ou seja, no pior dos casos, você poderia ter multiplicado seu dinheiro por cerca de 18x. No melhor cenário, poderia ter multiplicado por 3.750 vezes. Claro, tudo isso aconteceu com muita volatilidade e muito risco ao longo do caminho. É indispensável entender que criptomoedas são ativos de alto risco, de forma que você deve investir apenas uma pequena quantia. Nos melhores cenários, essas pequenas quantias são suficientes para mudar totalmente uma vida financeira — como aconteceu mais de uma vez com o Bitcoin. Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes. Não que o Bitcoin ainda não entregue valorizações expressivas. Aliás, no momento da redação desta matéria, estava acumulando alta de 10% em 7 dias.

O que acontece, no entanto, é que o Bitcoin atua mais como diretor do que como protagonista dessa história. Ele é o grande fio condutor do mercado: quando ele sobe, algumas moedas pequenas tendem a subir ainda mais. A grande pergunta de 1 milhão de reais, claro, é saber quais são essas moedas de alto potencial. Em um mercado com mais de 22 mil moedas, como encontrar as 14 que podem subir junto com o Bitcoin?

