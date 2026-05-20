Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial

A empresa informou que as empresas recuperandas e seus sócios, acionistas, administradores e diretores permanecem à frente da condução da atividade empresarial

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A fabricante de brinquedos Estrela informou nesta quarta-feira, 20, que entrou com pedido de recuperação judicial. O requerimento foi protocolado na Comarca de Três Pontas (MG) e inclui outras empresas do grupo.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a decisão de ajuizar a recuperação judicial decorre da necessidade de reestruturar o passivo do grupo, em um contexto de pressões econômicas e setoriais. A Estrela cita o aumento do custo de capital e a restrição de crédito, mudanças no comportamento de consumo, com maior competição de alternativas digitais, e impactos acumulados nos últimos anos sobre a estrutura financeira da companhia e das demais empresas do grupo.

Ainda conforme o documento, a recuperação judicial tem como objetivo permitir a superação da situação econômico-financeira por meio da reorganização do endividamento, com preservação da continuidade das atividades empresariais, dos empregos e da geração de valor para os stakeholders.

A empresa informou ainda que as empresas recuperandas e seus sócios, acionistas, administradores e diretores permanecem à frente da condução da atividade empresarial. A companhia disse que mantém suas operações industriais, comerciais e administrativas, além do atendimento a clientes, parceiros e fornecedores, e que adotará medidas para assegurar a continuidade dos negócios durante o processo.

A empresa afirmou que apresentará oportunamente o Plano de Recuperação Judicial, que será submetido à aprovação dos credores, e que manterá acionistas e o mercado informados sobre desdobramentos relevantes.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.