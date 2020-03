Facebook vai doar até US$ 100 milhões para pequenas empresas

Serão cerca de 30 mil negócios em 30 países

Reprodução A ideia é que consigam pagar aluguel, cobrir custos operacionais ou exibir anúncios no site durante a pandemia de coronavírus



Até 30 mil pequenas empresas em mais de 30 países vão receber US$ 100 milhões em doações em dinheiro e créditos de anúncios do Facebook. A ideia é que consigam pagar aluguel, cobrir custos operacionais ou exibir anúncios no site durante a pandemia de coronavírus.

A maioria receberá subsídios em dinheiro e o Facebook divulgará mais detalhes em breve sobre como as empresas poderão solicitar a assistência. Procurada no Brasil, a companhia não informou como será feita a divisão de recursos entre os países.

A vice-presidente de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, disse nesta terça-feira (17) que a ruptura econômica ocasionada pelo vírus representa um risco grave para as pequenas empresas.

“Ouvimos pequenas empresas para entender como podemos ajudá-las da melhor maneira. Ouvimos alto e claro que o apoio financeiro pode permitir que as empresas mantenham as luzes acesas e paguem as pessoas que não podem trabalhar”, afirmou Sandberg, acrescentando que o Facebook também facilitará o treinamento e o suporte para pequenas empresas.

* Com informações da Agência Brasil