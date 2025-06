Fávaro afirma que preço da carne de frango caiu 7% após caso de gripe aviária em granja comercial

No entanto, segundo o ministro da Agricultura, o movimento não é motivo de preocupação para o setor produtivo

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O excedente que seria exportado está sendo absorvido no mercado doméstico, o que aumenta temporariamente a oferta e pressiona os preços



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira (4), que os preços da carne de frango tiveram uma redução de 7% após a confirmação de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo ele, o movimento não é motivo de preocupação para o setor produtivo. “A redução dos preços de frango não é alarmante, deve-se a redirecionamento para o mercado interno”, explicou Favaro. Com os embargos temporários às exportações, parte da produção inicialmente destinada ao mercado externo passou a ser absorvida internamente, o que influenciou na queda dos preços. A declaração está em linha com a avaliação de técnicos das áreas agrícola e econômica do governo federal, que preveem uma queda pontual nos preços da carne de frango e dos ovos no Brasil em decorrência da suspensão das exportações avícolas a 38 destinos após a detecção do foco da doença.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O excedente que seria exportado está sendo absorvido no mercado doméstico, o que aumenta temporariamente a oferta e pressiona os preços. O impacto, no entanto, tende a ser limitado. De acordo com técnicos, a tendência é que o recuo se estenda por, no máximo, três meses – tempo necessário para que as granjas ajustem o alojamento de pintinhos à nova demanda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias