Fazenda desmente saída de Rogério Ceron do Tesouro Nacional

Confusão surgiu após uma publicação no Diário Oficial da União, que anunciou o afastamento de Otávio Ladeira, subsecretário de Dívida Pública do Tesouro Nacional

Diogo Zacarias/MF Ladeira deixará seu cargo no início do próximo ano, após ser selecionado para uma posição na ONU, em um processo que teve início em abril



Na manhã desta quinta-feira (19), o Ministério da Fazenda emitiu um comunicado para esclarecer que a informação sobre a saída de Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, não é verdadeira. A nota enfatiza que Ceron permanece à frente da secretaria, que está vinculada ao Ministério da Fazenda. “O Ministério da Fazenda informa que não procede a informação sobre a saída do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, que segue no comando da pasta subordinada à Fazenda. Qualquer informação diferente desta deve ser ignorada”, afirmou a pasta.

A confusão surgiu após a publicação no Diário Oficial da União, na quarta-feira (18), que anunciou a autorização para o afastamento de Otávio Ladeira, subsecretário de Dívida Pública do Tesouro Nacional. Ladeira deixará seu cargo no início do próximo ano, após ser selecionado para uma posição na Organização das Nações Unidas (ONU), em um processo que teve início em abril.

Publicada por Matheus Oliveira