Febraban alerta sobre riscos de cartões de crédito em apostas esportivas

O presidente da Federação Brasileira de Bancos Febraban (Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou sua preocupação em relação ao uso de cartões de crédito para apostas esportivas eletrônicas. Ele alertou sobre os riscos de superendividamento e a possibilidade de comprometer a renda das famílias, o que poderia resultar em um aumento da inadimplência no setor de crédito. Atualmente, uma regulamentação do Ministério da Fazenda estabelece que a utilização de cartões de crédito para apostas será proibida a partir do próximo ano. No entanto, Sidney acredita que essa proibição deveria ser antecipada, considerando o crescimento acelerado das apostas e suas consequências para a saúde financeira das famílias brasileiras.

Isaac Sidney já teve conversas sobre essa questão com o ministro da Fazenda, a Fernando Haddad, além de ter discutido o tema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele enfatiza a necessidade de agir rapidamente para proteger os consumidores e evitar que a situação se agrave. A proposta de antecipação da proibição visa garantir que as famílias não sejam ainda mais afetadas por dívidas relacionadas a jogos de azar. A Febraban, sob a liderança de Sidney, busca promover um ambiente financeiro mais seguro e sustentável para os cidadãos.

